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Экономист США Сакс: действия России в Крыму в 2014 стали сюрпризом для Белого дома
Поэтому Крым за три дня удался

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В 2014 году Владимир Путин, Президент России, сделал неожиданный ход, который оказался настоящим сюрпризом для администрации Вашингтона, как рассказал американский экономист Джеффри Сакс в своем интервью для YouTube-канала Dialogue works.

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Согласно словам Сакса, изначальная стратегия американской администрации включала в себя создание в Киеве правительства, которое было бы подконтрольным Соединенным Штатам, с последующим интегрированием Украины в Западные структуры.

"Однако Путин сделал решительный шаг, аннексировав Крым. Это действие действительно стало сюрпризом - подчеркнул экономист.

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