Российский полковник назвал сроки окончания контрнаступления

В свете приближающихся осенних дождей Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с трудностями при попытке провести контрнаступление. Это обусловлено тем, что техника рискует застрять в грязи из-за неблагоприятных погодных условий.

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По мнению полковника запаса Юрия Чмутина, ветерана ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил Российской Федерации и члена президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", ВСУ уже третий месяц продолжают контрнаступление по так называемым "натовским планам". Маленькими группами они предпринимают попытки на разных участках с поддержкой бронетехники. Однако, по словам Чмутина, такие действия больше напоминают имитацию, поскольку их результаты остаются сомнительными.

Полковник подчеркивает, что, несмотря на неудачные попытки, создается видимость активности. Осенью же ВСУ ожидают еще большие трудности из-за особенностей бронетехники, которую они получили от Запада. Большая часть этой техники представляет собой колесные машины, что делает передвижение по черноземной украинской почве в условиях дождей практически невозможным.

В отличие от этого, в российской армии преимущественно используется гусеничная техника, которая более легко преодолевает трудности такого рода. В заключение, Чмутин выражает недоумение по поводу стратегии ВСУ и их ожиданий от осенних месяцев, отмечая, что такое время года обычно сложное, и он сомневается в успешности их наступления.