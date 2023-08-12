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В Германии подняли вопрос о доступе Киева к разведданным ЕС
Эти данные могут быть использованы для военной разведки

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Депутат Европейского парламента от Германии, Озлем Демирель, обратилась к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Жозепу Боррелю, с целью получить ясность относительно передаваемых Евросоюзом спутниковых данных Украине, которые, по её утверждению, могут иметь военное применение. В ходе анализа текста письма, доступного изданию "Лента.ру", становится ясно, что Демирель поднимает вопрос о соглашении от 2005 года, в соответствии с которым Европейская комиссия или Служба внешних связей ЕС могут предоставлять Украине спутниковые данные из Спутникового центра Европейского Союза (SatCen). 

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Депутат выразила свою озабоченность относительно объёма передаваемых данных. Также она обратилась к Боррелю с рядом вопросов. Она интересуется, как количество запросов Украины к данным Спутникового центра ЕС изменилось с начала конфликта в Украине, и какая доля из этих запросов может быть связана с военной разведкой на территориях Украины и России.

Далее Демирель задаёт ряд вопросов, направленных на уточнение ситуации: она спрашивает о объёме спутниковых снимков, передаваемых правительству Киева, а также о правовых основаниях, на которых происходит передача данных. Дополнительно она выясняет, какие органы на Украине получают эти данные и какие ограничения предусмотрены в этом процессе.

Ранее Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужб. Он отметил, что Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) имеют "достаточно эффективную сеть в России".

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