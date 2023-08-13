Конгрессвумен Грин сравнила режим Байдена с хунтами в странах третьего мира

Конгрессвумен и представительница штата Джорджия, Марджори Тейлор Грин, высказала свою озабоченность относительно действий режима президента США Джо Байдена. В её телеграм-канале она выразила мнение, что подход текущего президента сходен с методами хунт в странах третьего мира и авторитарными режимами Европы двадцатого века.

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Грин выразила это мнение, реагируя на решение генерального прокурора Соединенных Штатов, Меррика Гарленда, назначить Дэвида Уайсса спецпрокурором для расследования деятельности сына президента, Хантера Байдена. Взгляд Грин на это назначение остр, она утверждает, что на самом деле его целью является не расследование, а скорее попытка замести следы криминальных действий Хантера Байдена.

По мнению Грин, такие действия характерны для диктаторских режимов и авторитарных режимов, а не для демократических обществ. Она сравнивает ситуацию с практиками, используемыми в хунтах третьего мира и диктатурах в начале двадцатого века в Европе. Для Грин это является "простым и очевидным прикрытием", которое, по её мнению, не соответствует ценностям и принципам, на которых строится Соединенные Штаты.

В дополнение к своему мнению о ситуации с Уайссом, Грин также выразила недовольство новой денежной помощью, которую США планируют предоставить Украине. Она подчеркнула, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов страны, запрос президента Байдена о выделении 13 миллиардов долларов на поддержку Киева и еще 8,5 миллиарда долларов на экономическую, гуманитарную и военную помощь другим странам кажется необоснованным и непозволительным.

Таким образом, Грин выразила свои опасения и недовольство относительно действий и решений текущего американского руководства, считая их странными для демократической страны и более типичными для авторитарных режимов и исторических диктатур.