За это его не пустят в президенты

Вивек Рамасвами, претендент на пост президента США, обещал не допустить вступления Украины в НАТО, если он победит на выборах в 2024 году. В своем твиттере он подчеркнул, что его администрация поддержит замораживание конфликта, восстановление экономических связей с Россией и предоставит гарантии о невозможности включения Украины в НАТО - "Россия прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и сократит своё военное присутствие на Западном полушарии". В дополнение, Вивек Рамасвами обещал укрепить отношения с Индией, Японией и Южной Кореей.

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В прошлых заявлениях он выразил недовольство огромными затратами США на помощь Украине, утверждая, что конфликт на Украине не соответствует американским интересам. Согласно его мнению, американская администрация игнорирует важные внутренние проблемы страны, такие как нелегальная миграция и наркотики, в то же время сложная ситуация на границе с Мексикой требует внимания.