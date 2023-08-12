Судья Таня Чаткэн предостерегла политика от попыток запугать свидетелей или настроить потенциальных присяжных в пользу себя

Судья Таня Чаткэн, представляющая Федеральный суд округа Колумбия, вынесла решение, которое ограничивает бывшего президента США Дональда Трампа в раскрытии определенной информации, связанной с событиями, произошедшими в Капитолии. Это решение было оглашено в материале газеты The New York Times.

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Кроме того, судья выразила серьезное предостережение Трампу от попыток оказывать давление на свидетелей или оказывать влияние на потенциальных присяжных с целью добиться выгодного решения дела.

На предыдущем слушании рассматривалась просьба о защите конфиденциальных доказательств, связанных с попыткой Трампа оспорить результаты выборов президента 2020 года. В итоге судья Федерального суда округа Колумбия разрешила разглашение только ограниченного объема информации. Таня Чаткэн также призвала Дональда Трампа "проявлять особую осторожность в своих публичных заявлениях".

События 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа захватили Капитолий во время митинга, были результатом протестов против результатов выборов, где победу одержал демократ Джо Байден. Эти события привели к серьезным столкновениям с полицией и нанесли ущерб общественной безопасности.

В контексте американского конституционного права, эксперты указывают, что лицо, попытавшееся подорвать законность власти, не может повторно выдвигаться на пост президента. Профессоры права Уильям Бауд и Майкл Стоукс Полсен с Чикагского университета и Университета Сент-Томаса поделились мнением о том, что подобные действия исключают возможность повторного участия в президентских выборах Трампа.