Inews: хакеры из РФ и КНР получили доступ ко внутренней системе МИД Британии

В результате совместной операции российских и китайских хакеров, была осуществлена успешная атака на внутреннюю систему министерства иностранных дел Великобритании. Согласно информации, опубликованной британским изданием Inews, нарушители без труда проникли в систему в 2021 году, получив доступ к ценным конфиденциальным данным, связанным с деятельностью Форин-офиса.

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Было обнародовано, что в рамках данной атаки были скомпрометированы личные данные сотрудников и информация, касающаяся переписки по электронной почте и встреч, проведенных с использованием программы Teams. Проникновение стало возможным благодаря ошибке одного из сотрудников министерства, который, предположительно, случайно открыл вредоносное письмо, полученное по электронной почте.

Важно отметить, что российская и британская спецслужбы заявили, что хакеры не смогли получить секретной информации. Тем не менее, по их заявлениям, возможно, злоумышленники имели доступ к электронной переписке между высокопоставленными дипломатами и послами за границей. Несмотря на масштаб инцидента, источники также подчеркнули, что данный акт хакерской атаки не связан ни с Москвой, ни с Пекином.

Этот случай не первый для Великобритании. В 2022 году, британская спецслужба GCHQ подозревала Россию в кибератаке на избирательную комиссию страны. Несмотря на то что хакеры получили доступ к персональным данным избирателей, выборы прошли без видимых угроз безопасности.

Оба инцидента подчеркивают важность постоянного усовершенствования киберзащиты и противодействия киберугрозам на государственном уровне.