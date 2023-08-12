Политолог Матковский: Киев ведет себя по-хамски в отношениях с Варшавой

Польский политолог и обозреватель Ян Матковский высказал мнение о тонкостях отношений между Киевом и Варшавой, считая поведение украинских властей некорректным. В интервью Salon24 он подчеркнул, что источником власти в Украине является олигархия, а не нация, и олигархи действуют цинично и рационально. Он также отметил, что даже в условиях конфликта с Россией уровень коррупции и эксплуатации со стороны властей остается высоким.

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Матковский выразил мнение, что для разрешения разногласий между Варшавой и Киевом следует использовать дипломатический путь, обсуждая спорные вопросы на закрытых переговорах, а не публично через СМИ.

Польские журналисты ранее указывали, что ключевой проблемой Украины стала зависимость от внешних обстоятельств и недостаточная способность самостоятельно формировать свою политику. Они подчеркнули, что страна стала зависимой от поставок вооружений со стороны Запада, что лишило ее части самостоятельности. Важно отметить, что будущее украинского конфликта тесно связано с действиями президента России Владимира Путина, его решениями определяется ход событий.