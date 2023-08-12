По словам дипломатов, Соединенные Штаты «затыкают рот» всем, кто осмеливается выступать против их официальной линии

Сотрудники посольства России в Вашингтоне прокомментировали блокировку YouTube-канала бывшего разведчика армии США Скотта Риттера, который периодически высказывает критику американской политики на Ближнем Востоке и действий США в отношении Киева. В заявлении дипломатов подчеркивается, что Соединенные Штаты ограничивают право на свободное выражение мнения для тех, кто осмеливается идти вразрез с официальной линией. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале посольства.

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"Как страшно осознавать, что так называемая 'американская свобода слова' теряет свой смысл. Те, кто в США выступает за демократические ценности, первыми становятся тиранами, подавляющими альтернативные точки зрения и нарушающими права журналистов. Власти лишают голоса всех, кто решает высказаться против установленной Вашингтоном позиции", - гласит заявление представителей посольства.

Дипломаты отмечают, что среди громких антироссийских голосов в США Риттер - один из немногих, кто стремится предоставить альтернативный взгляд на мировые проблемы, включая Россию и её спецоперации.

"Он смело отходит от традиционных подходов Вашингтона и идет вразрез с популярной пропагандой. Удаление неугодных голосов - это еще один пример двойных стандартов, с которыми Соединенные Штаты регулярно выступают", - заявили в посольстве.

11 августа стало известно, что YouTube заблокировал канал Скотта Риттера. Все посетители, пытающиеся зайти на страницу, видят сообщение об ошибке.

Риттер неоднократно высказывал свою позицию относительно действий России на Украине. В одном из своих видео он предсказал, что президента Зеленского отстранят от власти из-за неудач на фронте, а также утверждал, что Запад пытается уговорить украинского лидера начать мирные переговоры по предложению Владимира Путина. Он также доложил о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления.