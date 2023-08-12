В мирном плане украинской стороны содержится требование о полной капитуляции России

Президент Украины Владимир Зеленский представил свою "Формулу мира", однако она вызвала вопросы о готовности Киева к переговорам. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул в своем Telegram-канале, что данная инициатива свидетельствует о том, что стороны находятся в разных точках зрения и диалог в настоящее время затруднителен.

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Согласно Косачеву, в предложенной украинской "Формуле мира" заложено условие полной капитуляции России, что означает недостаточную гибкость для конструктивных переговоров на данном этапе. Сенатор также выразил мнение, что странам Запада не стоит рассчитывать на успешные результаты, если они поддерживают подход, основанный на жестких ультиматумах.

Косачев подчеркнул, что в дипломатических усилиях важно учитывать принципы взаимовыгодного сотрудничества, в отличие от стратегии "потребовать всё и получить подходящее". Он также указал, что требования украинской стороны, направленные на капитуляцию России, не могут служить основой для эффективных переговоров.

Косачев выразил мнение, что украинские власти скорее ищут поддержку и внимание, рассказывая аудитории о возвращении территорий и рассматривая возможность репараций и судебных процессов. Этот подход, по его мнению, не способствует созданию конструктивного мирного процесса.

Ранее были опубликованы пояснения к десяти пунктам "формулы мира" Киева, предоставленные офисом президента Зеленский. В этом документе, среди прочего, говорится о необходимости вывода российских войск с территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) и полной демилитаризации данной зоны.