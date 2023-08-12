И с 2015 года тренирует украинских военых

Андрей Келин, посол России в Лондоне, высказал свою уверенность в том, что Великобритания активно игнорирует и не желает участвовать в каких-либо мирных инициативах относительно Украины. Вместо этого, он подчеркнул, что страна нацелена на поставку вооружений в Киев.

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В своем заявлении, цитируемом агентством РИА Новости, Келин подчеркнул, что Великобритания начала тренировать и подготавливать украинских военнослужащих еще в период операции "Orbital", запущенной в 2015 году. Эти меры подготовки продолжались на территории Великобритании с целью стать основным поставщиком оружия для Украины. Особое внимание уделено поставкам танков Challenger-2, по которым британские власти оказались первопроходцами.

Андрей Келин использовал термин "запевала" для описания роли британских властей в этом конфликте. До этого, Дмитрий Полянский, исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН, поделился, что Москва уже запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить вопрос поставок оружия Украине.