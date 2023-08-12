Хантер Байден в то время, когда его отец занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, получал деньги от российских и казахстанских бизнесменов

Прокурор штата Дэлавер, Дэвид Вайс, получил повышение до спецпрокурора с целью более детального исследования дела, связанного с Хантером Байденом, сыном настоящего президента США, Джозефом Байденом. Это информация была распространена агентством Reuters.

реклама

Согласно данному назначению, Вайс будет обладать дополнительными полномочиями, которые позволят ему провести более тщательное расследование вопросов, касающихся подозрительных действий Хантера Байдена в бизнесе.

Официальный представитель федеральной прокуратуры, занимающийся расследованием в отношении Хантера Байдена, заявил, что переговоры об урегулировании ситуации не дали результатов, и судебный процесс будет развиваться обычным путем.

Ранее стало известно, что в период, когда отец Хантера Байдена занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы, Хантер получал деньги от российских и казахстанских бизнесменов. Однако представители демократической партии, а также сам Джозеф Байден, утверждают, что на данный момент нет убедительных доказательств о прямом вмешательстве сына президента в подобные финансовые операции.

В 2019 году ноутбук Хантера Байдена попал во владение ФБР, после того как был забыт в ремонтной мастерской. Содержимое его жесткого диска включало фотографии и переписку.