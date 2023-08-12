Полянский заявил о просьбе созвать СБ ООН 17 августа по поставкам оружия Киеву

Россия высказала просьбу о проведении открытого заседания Совета безопасности ООН, посвященного обсуждению поставок оружия на Украину. Информацию о этом раскрыл и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский через свой канал в Telegram.

реклама

По словам Полянского, предложение состоит в проведении данного заседания 17 августа.

Это обсуждение становится актуальным на фоне дебатов о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину со стороны Германии. Олаф Шольц, канцлер ФРГ, подчеркнул, что это касается предоставления Киеву средств противовоздушной обороны, а также тяжелой артиллерии.

Согласно сообщению агентства Reuters, Берлин в настоящее время находится в переговорах с компанией-производителем ракетных систем MBDA относительно передачи крылатых ракет Taurus Украине. При этом стороны стремятся договориться об уменьшении дальности полета этих ракет, чтобы украинская армия не имела возможности осуществить атаки на территорию России.