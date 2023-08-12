Ранее Египет отказался поставлять вооружение в Россию

После того как Египет отказал России в оружейной поддержке, страна оказалась под давлением со стороны США с целью обеспечения поставок аналогичного оружия в Украину. По информации, предоставленной газетой The Wall Street Journal, которая ссылается на высокопоставленных чиновников из Египта и США, стало известно, что Египет изначально рассматривал возможность предоставить России ракетное вооружение, однако под давлением американской стороны отказался от этого намерения.

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Чиновники США, включая министра обороны Ллойда Остина, призвали египетское правительство пересмотреть свою позицию и вместо этого предоставить оружие Украине, с целью помочь украинским властям преодолеть недостаток боеприпасов.

Согласно данным, полученным от источников WSJ, речь идет о поставках артиллерийских снарядов, противотанковых ракет, систем ПВО и стрелкового оружия. Один из американских чиновников утверждает, что Египет не окончательно отверг запрос США, однако "неофициально, египетские чиновники выразили мнение, что нет планов на отправку указанного оружия".

Эти слухи начали распространяться в марте, когда американская делегация, возглавляемая Остином, посетила Египет. Тогда появилась информация, что Египет выразил готовность к продаже артиллерийских снарядов калибра 152 и 155 миллиметров США с намерением направить их в Украину.