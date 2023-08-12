В США объяснили введение нового пакета санкций против бизнесменов и РСПП

Введение нового пакета санкций США в отношении российских бизнесменов и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) имеет обоснование в их участии в российских экономических процессах. Сообщение от Госдепартамента США уточняет этот момент.

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Новые санкции направлены в сторону РСПП, так как организация активно занимается импортозамещением и противодействием санкциям, введенным в отношении России. Также стоит отметить, что данная организация играет активную роль в технологическом секторе российской экономики.

Также бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев оказались под воздействием этих санкций. Причина включения их в список ограничений связана с их членством в «наблюдательском совете консорциума "Альфа-Групп", который является одним из крупнейших финансово-инвестиционных конгломератов в России».

Кроме этого, ранее было объявлено о санкциях со стороны Минфина США в отношении трех российских научных центров. К данной группе относятся Институт общей физики имени Прохорова РАН, Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела РАН имени Осипьяна.