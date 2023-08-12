Индия приняла решение о возвращении культурных ценностей, вывезенных во времена колониализма Британской империей

Министр внутренних дел Индии, Амит Шах, внес перед нижней палатой парламента три законопроекта, направленных на реформу наследия колониализма в законодательстве, как сообщает информационный источник Al Jazeera.

реклама

По предложению министра, следует произвести внесение поправок в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о доказательствах. Эти правовые акты были утверждены еще в период колониального господства, до того как Индия обрела свою независимость в 1947 году.

Важной составляющей законопроектов стало предложение об изменении старого закона, касающегося подстрекательства к мятежу, который изначально применялся во времена колониального правления для преследования индийских политических лидеров, сражавшихся за независимость от британской империи. В современной Индии этот закон иногда используется для подавления и запугивания тех, кто выражает протест против власти.

Несмотря на опасения, что предлагаемые изменения могут замедлить судебные процессы, сторонники этих законопроектов подчеркивают, что они также создают новые возможности для защиты прав женщин и несовершеннолетних, а также способствуют более прозрачному уголовному процессу.

Ранее Индия уже приняла решение о возвращении культурных ценностей, вывезенных во времена колониализма Британской империей. Страна запросила у Британии возврат тысяч артефактов, которые были отправлены в Лондон в тот период.