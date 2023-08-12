Нужно исключить возможность нанесения ВСУ ударов по российской территории дальнобойными ракетами

По информации, опубликованной в издании Das Erste, поступило уведомление о том, что Бундесвер обратился к изготовителю дальнобойных крылатых ракет Taurus с просьбой внести изменения в радиус их действия перед их возможной поставкой на Украину. По словам авторов статьи, данное требование связано с намерением канцлера Олафа Шольца предотвратить вероятность использования указанных ракет Вооруженными Силами Украины для атак на российскую территорию.

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Источники утверждают, что отправка ракет Taurus в Украину будет разрешена только после выполнения этой поправки, которая будет внесена Германией. Таким образом, окончательное решение о поставках указанных ракет становится фактически утвержденным.

В то же время ранее издание BILD со ссылкой на источник в кабинете министров Германии информировало о задержке окончательного решения относительно возможной передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.