Байдену придется пройти интервью у спецпрокурора США

Президенту Соединенных Штатов Америки, Джо Байдену, предстоит пройти интервью у специального прокурора, занимающегося делом о предполагаемом ненадлежащем хранении секретных государственных документов. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источники, которые захотели оставаться анонимными.

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По информации из источника, юристы президента уже на протяжении месяца ведут переговоры с специальным прокурором Робертом Хуром, чтобы обсудить детали предстоящего интервью. Они рассматривают вопросы времени и места проведения интервью, а также определяют список вопросов, которые могут быть заданы. На данный момент соглашение между сторонами еще не достигнуто.

Представители личного адвоката президента, а также администрации Белого дома и сам Роберт Хур отказались комментировать данную ситуацию.

Ранее стало известно, что во время своей службы в качестве вице-президента в администрации Барака Обамы, Джо Байден хранил конфиденциальные документы без должной осторожности. Сейфы с секретными материалами не были закрыты в Penn Biden Center и оставались доступными для сотрудников Центра, а также, возможно, для других лиц, имевших доступ к офису.