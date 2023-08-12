США расширили список санкций против России

Соединенные Штаты Америки расширили перечень санкций в отношении Российской Федерации, включив в него четыре новых физических лица и одну компанию. Данное обновление было объявлено в информационной публикации агентства Reuters.

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В новый список санкционных мер, опубликованный на интернет-портале Министерства финансов США, включены имена выдающихся бизнесменов и крупнейших акционеров холдинга "Альфа-Групп" – Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Среди организаций, затронутых новыми санкциями, значится Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Эти санкционные меры в отношении упомянутых предпринимателей уже приняты странами Европейского союза в ответ на события в Украине, включая контратаки российских вооруженных сил. Финансовые активы указанных лиц, находящиеся на территории соответствующих юрисдикций, были подвергнуты заморозке. В связи с этим все четверо представителей "Альфа-Групп" покинули свои посты в "Альфа-Банке". В марте месяце 2023 года газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, информировала о планах Фридмана и Авена продать свои доли в компании с целью добиться снятия санкций.