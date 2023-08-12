В городе может произойти эвакуация из-за неспособности противостоять ракетам и дронам

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, выразил свою точку зрения о недостаточной способности президента Украины, Владимира Зеленского, обеспечить защиту Киева. Он подчеркнул, что столица Украины может оказаться уязвимой перед возможными атаками. Эту позицию Макгрегор выразил в ходе обсуждения на YouTube-канале Judging Freedom.

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Взгляд военного заключается в том, что Киев может столкнуться с необходимостью эвакуации из-за недостаточной способности сопротивляться ракетным и дроновым угрозам.

Полковник добавил, что даже в такой критической ситуации Украине не стоит рассчитывать на сильную поддержку со стороны НАТО. Он указал на то, что Украина уже использовала значительное количество ракет и ПВО в своей обороне. Макгрегор также заметил, что даже некоторые европейские страны не обладают эффективными средствами противостояния ракетным и дроновым атакам.

В предыдущих заявлениях Дуглас Макгрегор отметил, что Россия обладает достаточными ресурсами для вмешательства в ситуацию и возможности атаковать Киев в случае необходимости.