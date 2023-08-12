Они ожидают возможное вторжение сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС)

Мятежные группировки в Нигере, которые осуществили военный переворот, решили объявить боевую готовность национальной армии, ожидая возможное вторжение сил Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), как сообщает телеканал Al Arabiya в своем аккаунте Twitter.

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Сообщается, что военный совет государственной хунты, захвативший власть, намерен также привлечь к мобилизации часть граждан.

Ранее Африканский союз выступил с призывом к мятежным силам, проведшим военный переворот в Нигере, призывая их прекратить нарастающее напряжение в отношениях с ЭКОВАС. Руководители ЭКОВАС на встрече в ходе саммита подтвердили намерение как можно скорее начать военную операцию в Нигере.

Ночью 27 июля военные Нигера объявили об отстранении от должности президента страны Мохамеда Базума и передаче полномочий "Национальному совету спасения родины". Также было объявлено о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете политических партий.