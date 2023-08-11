Посольство России в ФРГ: Берлин заражен вирусом шпиономании

Согласно заявлению посольства России в Берлине, нынешние политические и медийные круги Германии страдают от "вируса шпиономании", что, по их мнению, приводит к попыткам связать разнообразные проблемы с действиями Москвы.

реклама

Посольство высказало эту позицию, подчеркнув, что влиятельные фигуры в политическом учреждении Германии и представители СМИ заражены этим "вирусом", в результате чего формируется негативное отношение к действиям России.

В своем заявлении посольство России также обвинило немецких политиков и некоторые СМИ в распространении "антироссийских настроений". Эта позиция получила широкий резонанс после обвинений в адрес гражданина ФРГ, которого подозревают в шпионаже в пользу России и попытке передачи конфиденциальных данных о средствах радиоэлектронной борьбы. Подозреваемый, якобы являвшийся сотрудником отдела закупок бундесвера, включая последние разработки в области радиоэлектронной борьбы, находится под стражей.