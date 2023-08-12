Newsweek: юристы выяснили, что Трамп не сможет баллотироваться в президенты США

Американские юристы разъяснили, что согласно Конституции бывший президент и претендент на должность главы США, Дональд Трамп, лишен возможности выдвигаться на новый срок. Новость об этом была опубликована в журнале Newsweek.

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Ученые в области права, Уильям Бауд и Майкл Стоукс Полсен, преподаватели Чикагского университета и Университета Сент-Томаса соответственно, пришли к выводу, что индивид, организовавший попытку бунта, лишается возможности выдвигаться вновь на пост президента. По их мнению, Трамп уже дал присягу на "сохранение Конституции Соединенных Штатов", а позднее активно стремился аннулировать результаты президентских выборов 2020 года, что считается попыткой мятежа.

Они ссылаются на третий раздел 14-й поправки к Конституции США, который, по их мнению, "дисквалифицирует бывшего президента Дональда Трампа и, возможно, многих других, из-за их участия в попытке аннулировать выборы президента 2020 года".

Третий раздел указывает, что никто "не может занимать должности сенатора, представителя в Конгрессе, президента или вице-президента, или занимать какую-либо гражданскую или военную должность", если он ранее принимал присягу и затем участвовал в мятеже. Юристы также подчеркивают, что окончательное решение по этому вопросу остается за Верховным судом США.

14-я поправка к Конституции была утверждена в 1868 году, всего через три года после завершения Гражданской войны в Соединенных Штатах.

Ранее специальная комиссия Палаты представителей Конгресса США, занимающаяся расследованием событий 6 января 2021 года, когда произошло штурм Капитолия, уже высказывала мнение о возможном обвинении Трампа по статье о мятеже. Этот инцидент произошел во время митинга сторонников Дональда Трампа, которые отказались признать результаты ноябрьских выборов, в результате которых на пост главы государства был избран демократ Джо Байден. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией.