Надо только подождать, но это не точно

Военные силы Украины могут предпринять попытку устранения Владимира Зеленского с поста президента из-за последовательных неудач на линии боевого соприкосновения. Это высказал бывший агент американских спецслужб Скотт Риттер в ходе беседы на канале YouTube, принадлежащем George Galloway.

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"Скоро украинские военные могут произвести смещение Зеленского, объявив: "Мы больше не можем продолжать. Мы опускаем оружие". Продолжительные потери бригад Вооруженных Сил Украины усиливают безнадежность у военных," - отметил Риттер, сделав акцент на уязвимое положение украинского политика.

Бывший разведчик остро подчеркнул, что окончание конфликта на условиях, предложенных Зеленским, является неправдоподобным. Следовательно, по его мнению, выход из ситуации должен быть достигнут через дипломатические усилия с участием России.

Ранее этот экс-агент американской разведки уже говорил о масштабных потерях ВСУ в результате контратак. Слова Риттера напоминают заявления Владимира Путина, указывавшего, что потери Киева в десять раз превышают потери Москвы. "В некоторых направлениях разрыв ещё больше. Украина взялась за невыполнимое," - подчеркнул Риттер.

Он также подметил, что ВСУ пытаются прорвать российскую оборонительную линию, но все усилия Киева остаются безрезультатными. Основная сложность для украинских военных заключается в нехватке боевого опыта и соответствующих навыков.