Китайские товарищи готовятся брать Тайвань за три дня

Китай объявил о намеченных военных маневрах, запланированных на период с 12 по 14 августа, в Восточно-Китайском море. Эту информацию распространило Управление по морским делам Китайской Народной Республики, и она была сообщена агентством ТАСС.

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Согласно предоставленным данным, начало учений запланировано на 7:00 московского времени в восточной провинции Чжэцзян. В связи с проведением маневров временно ограничено движение судов в указанных районах. На данный момент дополнительные подробности мероприятия не разглашаются.

Недавно Китай выпустил документальный фильм под названием "В погоне за мечтой", который затрагивает вопрос о военных способностях страны в контексте Тайваня. Этот восьмиэпизодный документальный сериал, представленный на государственном телеканале CCTV, был выпущен в рамках отмечания 96-й годовщины создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Сериал охватывает тему военных учений и включает заявления многих солдат о готовности к возможной конфронтации с Тайванем.

Один из водолазов Военно-морских сил НОАК поделился своим мнением: "В случае начала военных действий и в условиях, когда безопасное обезвреживание подводных мин становится сложной задачей, мы готовы использовать наши собственные тела, чтобы обеспечить безопасный проход для десантных сил".