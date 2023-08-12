Он потерял основного союзника в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон вынужден уступить первенство в Нигере США, после того как военный переворот лишил его влияния на страну. Это мнение дано политологом и почетным профессором французского Института политических исследований Бертраном Бади в эксклюзивном интервью для испанской газеты La Vanguardia.

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Эти события в Нигере он называет "горькой драмой" и посчитал это унижение для Макрона, так как тот фактически лишился своего главного союзника на африканском континенте. Согласно Бади, Франции не удается "избавиться от тяжелого багажа своей колониальной истории", что и стало причиной её неудач в данном регионе.

"Если обобщить, могу сказать, что Франция на протяжении всего времени, начиная с получения африканскими государствами независимости, выступала в роли педантичного учителя, основывая свою дипломатию на попытках наставлять и наказывать", - высказал своё мнение профессор.

В ночь на 27 июля мятежные военные объявили через национальное телевидение о свержении президента Мохамеда Базума и передаче власти в руки "Национального совета спасения родины". Представители Сообщества стран Западной Африки подтвердили намерение вмешаться в ситуацию в Нигере уже 4 августа, однако операция пока не начата.