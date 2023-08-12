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Mehr: президент ЮАР Рамафоса выступил за включение Ирана в состав БРИКС
Разговоры об этом идут уже давно

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Президент Южно-Африканской Республики, Сирил Рамафоса, высказал поддержку включению Ирана в состав группы БРИКС, в которую также входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По сообщению иранского агентства Mehr, он озвучил эту инициативу после встречи с главой МИД Тегерана, Амиром Абдоллахияном.

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По данным агентства, глава ЮАР заявил о заинтересованности своей страны в интеграции Ирана в ряды БРИКС как дружественной нации. Слова Рамафосы подчеркнули, что Перт решительно поддерживает данное предложение.

В своем выступлении президент Южно-Африканской Республики также выразил надежду на подписание соглашений о взаимодействии между двумя странами во время предстоящего официального визита главы Ирана. Эти документы, как ожидается, найдут свое практическое воплощение в будущем.

Саммит БРИКС, запланированный на 23-24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР, также стал предметом обсуждения. Известно, что президент Ирана, Ибрахими Раиси, намерен принять участие в этом событии.

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