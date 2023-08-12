Глава внешней политики ЕС Боррель потребовал освободить президента Нигера

Глава внешнеполитической службы Европейского Союза, Жозеп Боррель, выразил озабоченность в связи с находящимся в заложниках свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом. Он призвал немедленно освободить Базума и его семью без каких-либо предварительных условий. Эту тревожную информацию Боррель разместил на своей странице в Twitter.

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Беспокойство ЕС вызвано ухудшением условий содержания президента Базума и его семьи. По последней информации, их уже несколько дней лишают пищи, электричества и базовых услуг. Боррель подчеркнул, что Евросоюз с глубокой озабоченностью следит за развитием событий.

Следует отметить, что организаторы переворота в Нигере предупреждали о возможности ликвидации Базума в случае военного вмешательства. Президента отстранили от должности в конце июля. Другие африканские страны также требуют освобождения политика и отказа мятежников от власти, угрожая возможным военным вторжением.