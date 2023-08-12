Вопрос только в их радиусе действия

Государственные органы Федеративной Республики Германия активно взаимодействуют с компанией-производителем ракетных систем MBDA в рамках интенсивных переговоров, касающихся передачи Украине передовых крылатых ракет Taurus. Данную информацию распространило авторитетное информационное агентство Reuters, опираясь на свои надежные источники.

реклама

Согласно донесению агентства, правительство Германии совместно с европейской компанией MBDA обсуждает вопрос о возможных поставках указанных крылатых ракет для поддержки потребностей Вооруженных сил Украины.

Одновременно стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц инициировал диалог о технических решениях для исключения возможности применения указанных ракетных систем против территории Российской Федерации. Для реализации данной задачи предполагается внесение технических модификаций в ракеты Taurus. По данным издания Der Spiegel, реализация подобных улучшений потребует определенного времени.

В случае получения согласования на проведение модернизации, канцлер Шольц выразил готовность санкционировать передачу усовершенствованных ракет в Украину. Главная цель этого шага – обеспечение украинских Вооруженных сил современным оружием в условиях осложнения конфликтной ситуации.

Следует также упомянуть, что в соответствии с предварительными данными, в ближайшее время ожидается официальное заявление Берлина о возможных поставках дальнобойных ракет Taurus украинским Вооруженным силам. Решение находится на стадии принятия, и активное взаимодействие канцелярии Олафа Шольца с американскими партнерами играет существенную роль в этом процессе.