Военный эксперт подчеркнул важность правильного восприятия российской армии со стороны западных стран

Британские военные специалисты успешно завершили программу интенсивной подготовки более тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины к выполнению масштабной морской десантной операции. Об этом свидетельствует официальное заявление, опубликованное Министерством обороны Соединенного Королевства.

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Этот сложный обучающий курс, продолжающийся на протяжении шести месяцев, включал в себя интенсивное освоение тактики ближнего боя. Профессиональные инструкторы из рядов Королевской морской пехоты и армии Великобритании передали украинским военнослужащим не только умение высаживаться на берег с использованием надувных лодок, но и навыки эффективного применения противотанковых ракетных систем NLAW, а также переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и средств разведки.

Важно подчеркнуть, что Министр обороны Великобритании, Бен Уоллес, выразил уверенность в том, что данная программа будет способствовать развитию морских сил в Украине и значительно расширит её способности в морской области.

По мнению военного эксперта и бывшего полковника, Анатолия Матвийчука, западные наставники сыграли важную роль в подготовке украинских военных. Однако он также подчеркнул, что необходимо устранить некорректное, идеологически окрашенное восприятие российских вооруженных сил, которое сложилось в некоторых западных странах. Согласно его словам, странам, таким как США, важно учитывать опыт ведения боевых действий с организованными армиями.