И опять не все готово - стрижка только начата

Несколько первых украинских пилотов, намеревающихся освоить навыки пилотирования истребителей F-16, не смогут закончить свое обучение до лета 2024 года. Информацию об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на заявления украинских военных.

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Перед тем как начать практическое обучение полетам на истребителях, пилотам предстоит пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании, нацеленные на освоение специальной технической терминологии. Этот этап обучения также предстоит пройти и наземному персоналу, ответственному за обслуживание и техническую поддержку воздушных судов.

Следовательно, фактическое практическое обучение летчиков начнется только в январе 2024 года. По планам, этот этап завершится не ранее августа того же года.

Представители украинских органов власти заявили изданию, что не намерены высказывать критику в адрес своих западных союзников. Однако некоторые из них выразили некоторое недовольство задержками в процессе подготовки, назвав их "затяжными".

Согласно материалу, еще двадцать украинских пилотов готовы приступить к обучению в Великобритании. Однако большинство из них останутся на родине и продолжат управлять оставшимися украинскими самолетами, созданными по советским разработкам.

Фактический старт практической подготовки украинских летчиков на американских истребителях F-16 начался совсем недавно, после принятия соответствующего решения президентом США Джо Байденом. Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявлял о начале этой подготовки в августе.