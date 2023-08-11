МИД КНР: США захватывают космические ресурсы ради cобственной выгоды

Обвинения в адрес Соединенных Штатов Америки по использованию космических ресурсов в собственных интересах и дестабилизации космической обстановки получили официальный характер. В заявлении, распространенном пресс-службой Министерства Иностранных Дел Китая и переданном агентством РИА Новости, описывается агрессивное поведение Вашингтона на космической арене.

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Дипломаты КНР обозначили, что американские документы определяют космос как "территорию для ведения военных действий" и ключевую область для развития национальной военной мощи. Китайские власти ассоциируют такие шаги с дестабилизацией космической ситуации и негативным влиянием на мировой порядок.

Кроме того, заявление МИД Китая призывает использовать космическое пространство исключительно в целях взаимовыгодного сотрудничества, а не в качестве площадки для наращивания военных амбиций. Это высказывание подчеркивает необходимость установления международных стандартов для предотвращения эскалации конфликтов в околоземном пространстве.

Ранее, аналитики замечали стремление Китая к лидерству в космической гонке, но сейчас обвинительный акцент переключается на действия США. Эксперты отмечают, что поддержка частных космических компаний в США и разработка новых военных технологий вызывают тревогу у китайских дипломатов.