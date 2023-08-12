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Полковник Макгрегор: российские корабли у берегов Аляски встревожили Вашингтон
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Бывший советник руководства Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, отметил, что приближение российских и китайских военных кораблей к берегам Аляски в начале августа вызвало недоумение и озабоченность в Вашингтоне. В своем высказывании на YouTube-канале Judging Freedom он подчеркнул, что такие действия были восприняты как сигнал со стороны этих двух стран к американским властям.

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По мнению Макгрегора, совместные маневры российского и китайского флотов в непосредственной близости от американских вод представляли собой некий вид символического напоминания. Они демонстрировали, что и другие государства способны осуществлять подобные операции, на протяжении долгих лет принадлежавшие исключительно Соединенным Штатам. В качестве иллюстрации он привел пример присутствия военных судов США в Тайваньском проливе.

Конец июля ознаменовался началом совместных патрулирований российских и китайских военно-морских сил в Тихом океане. Позднее Соединенные Штаты направили несколько эсминцев для контроля за передвижением российских и китайских кораблей у побережья Аляски.

Согласно последним отчетам от 8 августа, 11 военных судов России и Китая, которые производили патрулирование в районе Алеутских островов недалеко от побережья Аляски, начали покидать этот район.

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