Как указывает Линн Куок - региональные страны оценивают роль НАТО неоднозначно

В регионе Индо-Тихоокеанского бассейна наблюдается отставание НАТО от Китая, который стремительно формирует себя как влиятельный игрок, направляя регион против западного альянса. Данный факт подчеркивает статья, опубликованная в издании Foreign Policy (FP), автором которой является Линн Куок, выдающийся научный сотрудник Международного института стратегических исследований Shangri-La Dialogue по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Несмотря на активные усилия НАТО по укреплению связей между европейскими и азиатскими странами в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности в Юго-Восточной Азии, присутствует ряд скептически настроенных стран, рассматривающих НАТО как источник дестабилизации. Как указывает Линн Куок, «региональные страны оценивают роль НАТО неоднозначно, так как основная часть его заявлений касается военных аспектов». Эта позиция, по мнению эксперта, создала вакуум в информационной сфере, который Китай успешно занял, формируя свою версию образа НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Следует отметить, что обвинения, выдвигаемые Китаем в адрес альянса, касаются непрозрачности его стратегии, намерений и наращивания военной мощи.

Линн Куок приводит в пример отмеченные Францией возражения против создания подразделения связи НАТО в Токио. Этот случай подчеркивает недопонимание и споры относительно обязательств альянса в Индо-Тихоокеанском регионе, который официально не входит в географическую зону его компетенции. Как подчеркивает эксперт, это еще раз акцентирует внимание на неопределенности, возникающие в контексте деятельности НАТО в данном регионе.

В начале июля была опубликована статья в гонконгской газете South China Morning Post, в которой подчеркнута активизация деятельности НАТО в Восточной Азии, что сопровождается поддержкой со стороны государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое развитие событий показывает растущее влияние Китая в регионе. Аналитики также отмечают, что в ближайшей перспективе можно ожидать укрепления связей между странами Запада и Восточной Азии, которые выражают опасения относительно наращивания военно-стратегического партнерства между Россией и Китаем.