Ну и конечно же Россия тоже под подозрением

Служба безопасности и разведки Новой Зеландии (NZSIS) назвала Китай важнейшим источником иностранного в суверенные дела тихоокеанской страны. Согласно информации, предоставленной агентством Bloomberg, NZSIS высказала свою позицию после проведения тщательного анализа текущей обстановки.

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В контексте исследования угроз национальной безопасности Новой Зеландии, служба NZSIS подчеркнула, что существует ограниченное количество государств, способных осуществлять внешнее вмешательство c значительным ущербом. В данном контексте особое внимание уделено систематическому наблюдению за этнических китайскими общинами в Новой Зеландии.

В официальном заявлении NZSIS подчеркивается, что служба владеет информацией о непрекращающейся активности в Новой Зеландии и регионе, групп, имеющих связи с разведывательными структурами Китая. Это важный вопрос, оказывающий серьезное воздействие на национальную безопасность Новой Зеландии.

В контексте предыдущих событий Новая Зеландия впервые в истории включила Россию и Китай в список стран, представляющих угрозу для региональной стабильности. Примечательно, что премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс подчеркнул, что основные вызовы безопасности связаны с авторитарными режимами, к которым он отнес Россию и Китай.