Сотрудника военно-промышленной компании в Китае обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ

Министерство национальной безопасности Китайской Народной Республики предъявило обвинения в адрес сотрудника военно-промышленной компании, обвиняя его в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов. Об этом информирует международное информационное агентство Reuters.

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Согласно официальным данным, гражданин Китая по фамилии Цзэн, работавший на предприятии военно-промышленного комплекса, был завербован агентом ЦРУ, базирующимся в Италии. По версии Министерства, через проведение общих обедов, прогулок и даже посещения оперных спектаклей между ними сложились "близкие" отношения, которые, по их утверждению, привели к "постепенной психологической зависимости" Цзэна от агента.

Согласно представленной информации, после этого спецагент ЦРУ запросил у Цзэна конфиденциальные сведения о китайских вооруженных силах.

Ранее американские власти задержали двух военнослужащих Военно-морских сил Соединенных Штатов по подозрению в шпионаже на сторону Китая. Один из арестованных лиц подозревается в передаче конфиденциальной информации, касающейся национальной безопасности США, китайским органам. Другой военный обвиняется в государственной измене и получении взятки от представителей Китая.