Блинкен: США возложат ответственность на хунту Нигера за безопасность президента

США выставили предупреждение хунте Нигера, предостерегая о возможных последствиях в случае нарушения прав демократически избранного президента Мохаммеда Базума, членов его семьи и задержанных членов правительства. Соединенные Штаты намерены держать ответственность за безопасность упомянутых лиц, как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, на это ссылается агентство Reuters.

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Администрация США присоединилась к инициативе Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), призывая восстановить нормальный порядок в Нигере. Подчеркивается, что за сохранность свергнутого политического лидера полностью отвечают мятежники.

Совсем недавно, главы стран ЭКОВАС согласились на необходимость незамедлительного проведения военной операции в Нигере. Подобное заявление сделал президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара после завершения саммита в Абудже.

Президент неоднократно напоминал о том, как ЭКОВАС ранее вмешивалось в ситуации в Либерии, Сьерра-Леоне, Гамбии и Гвинее-Бисау, когда конституционный порядок подвергался риску. Сегодня же перед мировым сообществом стоит аналогичная задача по Нигеру, и глава государства подчеркнул, что ЭКОВАС не имеет права остаться в стороне.

Имеется информация о том, что мятежники в Нигере предупредили заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд о своих планах ликвидировать заключенного президента Мохаммеда Базума, если США попытаются вмешаться в происходящее в стране. Предполагается, что Базум сейчас находится под арестом в президентской резиденции в Ниамее.