Ничего нового - такие разговоры идут лет 5

Польский журналист Лукаш Важеха проанализировал вероятность вступления Украины в Евросоюз и поделился своим мнением в статье для публикации "Do Rzeczy".

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В своем материале Важеха дал оценку шансам Украины на членство в ЕС и выразил предположение, что страну могут не принять в объединение из-за распространенной коррупции и наличия антидемократических законов.

Кроме того, журналист описал Украину как страну, подверженную коррупции и действующей как квазиавторитарное образование, контролируемое олигархами. Важеха подчеркнул, что Киев не в состоянии обеспечить стабильность и развитие самостоятельно. Также он указал на возможные серьезные демографические проблемы в будущем.

Ранее украинский психолог Олег Хомяк заявил, что коррупция стала неотъемлемой частью структуры общества, и без нее Украина не сможет функционировать. По его мнению, коррупция представляет собой не просто нарушение, а скорее встроенную конструкцию.