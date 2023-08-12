Президент США Байден назвал Китай бомбой замедленного действия

Президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, на своем собрании, нацеленном на сбор средств для предстоящей кампании по переизбранию в 2024 году, выразил свою озабоченность по поводу поведения Китайской Народной Республики, охарактеризовав ее как "проблемного партнера". В своем заявлении он отметил, что Китай показывает несостоятельное поведение, когда сталкивается с внутренними вызовами.

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Президент также признал Китай "медленной экономической угрозой" с несколькими аспектами. Он выразил опасения по поводу значительных экономических сложностей, включая высокий уровень безработицы.

Однако, Байден подчеркнул, что он надеется на развитие "разумных отношений с Китаем" и подчеркнул, что его целью не является нанесение ущерба Пекину, а скорее бдительное наблюдение за происходящим.