Что является вполне логичным процессом

Президент Украины Владимир Зеленский далеко продвинулся в обещаниях своим западным союзникам. Однако он оказался неспособен не только выполнить ни одно из своих обещаний, но и стал источником напряжения для многих из этих стран. Это мнение высказал известный политолог и директор Института исследований мира и конфликтологии, также являющийся экспертом Финансового университета при правительстве Российской Федерации – Денис Денисов. Его суждения были опубликованы в газете "Известия".

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Денисов считает, что именно этот факт и привел к изменению отношения к украинскому президенту в американских и европейских СМИ. Кроме того, он указал на некоторые особенности взаимодействия украинского лидера с западными партнерами. Политолог подчеркнул, что критика в адрес Зеленского в западной прессе становится все более явной, особенно из-за его непредсказуемой риторики. Денисов вспомнил, что президент Украины неоднократно вступал в конфликты с американскими, британскими и даже польскими политиками. Такое поведение вызывает разочарование, так как разрыв между обращениями за поддержкой и последующими конфликтами становится очевидным.

По мнению Денисова, Владимир Зеленский постепенно приобретает черты "токсичного политика", лишившегося реалистического видения ситуации, и это начинает вызывать негодование в обществе. Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев также высказал предположение о возможной смене политического курса в Украине из-за разочарования со стороны Соединенных Штатов. По его мнению, хотя поддержка Киева со стороны Вашингтона сохранится, это не исключает возможности пересмотра украинского руководства в случае необходимости.