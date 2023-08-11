Иначе это будет давлением на выборы президента

Бывший президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по поводу судебных процессов, касающихся его личности. В своем заявлении, размещенном на новой социальной платформе Truth Social, он подчеркнул, что считает необходимым отложить все судебные разбирательства до проведения выборов нового лидера страны в 2024 году.

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Трамп выразил убеждение, что проведение судебных процессов в настоящее время противоречит его праву на свободное выражение мнения. Он также поднял вопрос о коррупции в руководстве текущего президента США Джо Байдена. В связи с этим, Дональд Трамп призвал начать судебное расследование только после завершения процесса выборов.

Критически оценив ситуацию, он выразил недовольство тем, что органы прокуратуры намерены начать рассмотрение дела о событиях, произошедших в Капитолии 2 января 2024 года. По его мнению, такие действия могут оказать негативное влияние на процесс выборов и настроение избирателей, так как начало судебных разбирательств совпадает с началом предвыборной кампании в ряде штатов. Трамп охарактеризовал это обвинение как попытку вмешательства в выборный процесс.

В своем обращении он также подчеркнул, что готов к новой волне обвинений и предполагает, что они будут предъявлены ему уже на следующей неделе. Кроме того, Дональд Трамп высказал обвинение в адрес судьи Тани Чуткан, которая рассматривает его дело. Он утверждает, что у данной судьи есть связи с юридической фирмой, обслуживавшей украинскую энергетическую компанию Burisma. Эта компания была работодателем сына Джо Байдена, Хантера.