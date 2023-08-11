Экс-разведчик ВС США Риттер заявил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении

Известный бывший агент американской разведки, Скотт Риттер, высказал важное утверждение о катастрофических потерях, понесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе проводимого контрнаступления. Эта сведения были представлены им в ходе интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера.

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Риттер четко подчеркнул, что, несмотря на приложенные усилия, российская линия обороны остается непробитой, а операции Киева можно охарактеризовать как проваленные. Он также напомнил о высказываниях президента России Владимира Путина относительно чрезмерных потерь на стороне Украины, которые, согласно заявлению, превосходят потери Москвы в десять раз.

По мнению Риттера, на определенных направлениях контратаки даже можно наблюдать еще более трагические результаты. Главной проблемой украинских военных, согласно бывшему разведчику, является отсутствие необходимого боевого опыта и требуемых навыков.

Он отметил, что многие из отправляемых на передовую проходят всего лишь 21-дневную базовую подготовку. Подобный вывод находит поддержку и среди экспертов США. Для примера, Джордж Биби, бывший главный аналитик ЦРУ по вопросам России, высказал свою точку зрения о том, что контрнаступление для ВСУ стало опасной ловушкой.