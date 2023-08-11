В месяц изготавливают 24 000 снарядов

Соединенные Штаты Америки прибегли к значительному увеличению объема производства 155-миллиметровых снарядов, поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как было объявлено официальным представителем Пентагона, Патриком Райдером, месячный выпуск этих боеприпасов теперь составляет целых 24 тысячи штук. Этот внушительный рост является явным скачком по сравнению с предыдущими 14 тысячами снарядов в месяц, которые фиксировались в феврале 2022 года.

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Важно подчеркнуть, что пресс-секретарь также уточнил, что США стремятся к дальнейшему увеличению объемов, планируя довести выпуск указанных боеприпасов до 80 тысяч в месяц к 2024 году.

Кроме того, стоит отметить, что в распоряжение Киева уже переданы более 2 миллионов снарядов для артиллерийских установок, соответствующих западным стандартам.