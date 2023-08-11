В Германии указали на успех России в обходе западных санкций

Несмотря на налагаемые антироссийские санкции, доходы Российской Федерации от экспорта энергоносителей в июле 2023 года увеличились на 5,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 8,66 миллиарда долларов. Эта информация была опубликована в материалах немецкой газеты Handelsblatt, ссылающейся на исследования агентства Bloomberg.

реклама

Авторы статьи прокомментировали данный рост доходов как показатель частичной успешности России в экономическом противостоянии с Западом. Это также считается "тревожным сигналом" для Вашингтона и Европейского союза (ЕС).

Мнение Робина Брукса, главного экономиста американского Международного института финансов (IIF), представляет особый интерес. Он подчеркнул, что санкции могут оказать значительное воздействие на страны с дефицитом текущего счета платежного баланса. Такие государства зависят от получения заемных средств от иностранных инвесторов на мировых финансовых рынках для обеспечения импорта. Однако Россия не входит в число таких стран, отметил эксперт.

Согласно аналитикам издания, с увеличением цен на российские энергоносители растут сомнения в эффективности санкций, налагаемых Евросоюзом.

Ранее Штеффен Котре, депутат партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге, высказал свои соображения на YouTube-канале Deutschland Kurier. Он заявил, что санкции в отношении России наносят ущерб именно Германии. По мнению политика, участие Германии в конфликте на Украине может даже привести к вооруженному столкновению с Россией.