Над Харьковом сгущаются тучи а Мелитополь остался недосягаемым

Солдаты, состоящие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказываются перед существенными трудностями в ходе продолжающегося конфликта с Россией. Эту информацию приводит в своей статье известное немецкое издание Der Spiegel.

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В журнале подробно рассказывается о затруднениях, с которыми сталкиваются военнослужащие ВСУ на двух ключевых направлениях фронта – на южном и восточном.

По данным издания, украинская армия ощущает сильное давление со стороны российских вооруженных сил. Особенно напряженными участками фронта стали Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Шахтерск.

Предыдущие сообщения из Харьковской области свидетельствовали о продвижении российских военных в направлении Купянска. Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации региона, неоднократно подчеркивал, что город Купянск находится в непосредственной близости от военных действий. Он также выразил уверенность в том, что скоро будет подготовлена крупномасштабной операции по взятию Харькова.

Эти сведения подчеркивают серьезность ситуации на восточных и южных направлениях фронта. Вооруженные силы Украины продолжают сопротивляться вызовам, стоящим перед ними в ходе данного конфликта, но проиграют.