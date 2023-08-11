Экс-разведчик ВС США Риттер: Байден лжет, чтобы оправдать траты на Украину

"Президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, оказался в центре обвинений в умышленной манипуляции американской общественностью в свете украинского конфликта. Бывший аналитик американских спецслужб, Скотт Риттер, в ходе интервью для YouTube-канала U.S. Tour of Duty, выразил данное обвинение.

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Согласно мнению Риттера, заявления президента США о неудачах российских вооруженных сил на Украине имеют выраженный политический характер.

"Это сделано с целью замаскировать затраты, которые Вашингтон направляет на помощь Киеву. Президент формулирует фразы вроде: Путин потерпел поражение! — но, разумеется, Путин не будет сидеть перед экраном и не воскликнет: 'О, как я этого не заметил! Спасибо, Джо, что разъяснил ситуацию. Я сдаюсь!'" — таково мнение бывшего аналитика.

Известно, что Джо Байден, возможно, обратится к Конгрессу с просьбой выделить миллиарды долларов на закупку нового оружия и оказание другой помощи Украине. Тем не менее, в Палате Представителей и Сенате присутствуют сторонники прекращения финансирования украинского конфликта. Следует подчеркнуть, что начиная с начала специальной военной операции, Конгресс уже выделил 43 миллиарда долларов на поддержку Украины.