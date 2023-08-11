Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией

Польское военное командование потеряло взрывное устройство для ракеты вертолета на границе с Белоруссией, как было оглашено в официальном пресс-релизе генерального штаба Вооруженных Сил Польши.

реклама

Отсутствие указанного взрывателя стало очевидным после завершения боевых миссий, осуществленных в рамках "активных операций с использованием специализированной техники для обеспечения безопасности".

Имеет смысл отметить, что вертолет двигался вдоль пограничной полосы и "не пересекал застроенные территории". "В настоящее время, поскольку результатов поисков не достигнуто, мы хотели бы подчеркнуть, что взрыватель оборудован встроенными средствами защиты и не представляет угрозы", - уточнили в командовании.

Ранее министр обороны Польши, Мариуш Блащак, заявил о планах разместить 10 тысяч военных в приграничной зоне с Белоруссией. Он также пояснил, что 4 тысячи военнослужащих будут активно вовлечены в патрулирование границы, в то время как около 6 тысяч военных будут размещены в восточных регионах, прилегающих к границе. Вдобавок он подчеркнул, что польская армия намерена в течение двух лет стать одной из самых мощных армий в Европе.

Согласно его словам, численность польских вооруженных сил в настоящее время составляет 170 тысяч человек.