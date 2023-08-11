Анкара надеется на возобновление зерновой сделки после встречи Путина и Эрдогана

Анкара выражает оптимизм относительно перезапуска зерновой сделки в результате будущего саммита между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По информации, поступившей из источника в Министерстве иностранных дел Турции, надежда связана с возвращением России к партнерству в сфере зерна.

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Во время запланированных переговоров Эрдоган и Путин намерены акцентировать внимание на перезапуске зерновой сделки, которая оказывает важное влияние на двусторонние отношения. Не исключено, что сделка станет одним из ключевых тематических вопросов на повестке дня.

Анонимный дипломат подчеркнул, что в Анкаре стремятся к успешному возобновлению соглашения по зерну. Ожидается, что Турция будет взаимодействовать не только с Россией, но и с другими сторонами, замешанными в стамбульских договоренностях, а также с партнерами из западных столиц.

Предварительно Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свои намерения добиться восстановления зерновой сделки, подчеркнув при этом роль Турции в урегулировании российско-украинского конфликта.

Следует отметить, что Россия временно прекратила выполнение условий зерновой сделки с 17 июля. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что некоторые аспекты сделки, касающиеся России, остаются невыполненными.