Министр обороны Польши Блащак: на белорусской границе разместят 10 тысяч военных

Мариуш Блащак, Министр обороны Польши, представил амбициозные планы укрепления обороны страны. Он объявил о решении разместить 10 тысяч опытных военных на границе с Белоруссией. Во имя обеспечения надежной защиты, 4 тысячи из этой численности будут непосредственно заниматься обеспечением безопасности границы, тогда как дополнительные 6 тысяч военнослужащих развернутся в стратегически важных восточных регионах.

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Блащак также доложил о плане сделать польскую армию несравненно сильной в Европе в течение двух лет. Эта реорганизация и укрепление сил позволят Польше играть более активную и ответственную роль в региональной безопасности.

На текущий момент численность польских вооруженных сил составляет уже 170 тысяч военных, что подчеркивает серьезность страны в достижении своих оборонительных целей.

Тем временем Сергей Шойгу, глава Министерства обороны России, выразил свою обеспокоенность по поводу активных закупок вооружений Польшей у партнеров, таких как США, Великобритания и Южная Корея. Он подчеркнул, что эти шаги увеличивают геополитические риски в регионе, особенно учитывая амбициозные намерения Польши создать "самую мощную армию" в Европе.