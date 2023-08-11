Президент Эквадора объявил режим ЧП после убийства Фернандо Вильявисенсио

В Эквадоре было объявлено о введении чрезвычайного положения в связи с трагическим убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Это важное решение подтвердил Гильермо Лассо, находящийся на посту президента, в своем официальном заявлении.

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Власти определили продолжительность режима чрезвычайного положения на 60 дней. Глава государства подчеркнул, что на данный момент вооруженные силы находятся в состоянии мобилизации по всей территории с целью обеспечения безопасности граждан, поддержания устойчивости в стране и обеспечения проведения демократичных выборов.

Трагедия произошла вследствие нападения на кандидата в президенты, который был застрелен тремя выстрелами в голову во время предвыборной встречи. Кроме того, в результате инцидента пострадали еще восемь человек.